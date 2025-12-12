A Sarsina per le feste concerti di Natale spettacoli e tanto vin brulé

A Sarsina l'atmosfera natalizia si anima con eventi e iniziative fino all'Epifania. Concerti, spettacoli, esposizioni e passeggiate tradizionali rendono le feste un momento di gioia e convivialità per tutta la comunità.

L'atmosfera natalizia si accende anche a Sarsina dove, fino all'Epifania, sono in programma esposizioni, musica, concerti, passeggiate e tanta tradizione.Il programma Venerdì 12 dicembreOre 21.00 "Note cinematografiche", serata musicale con Recondite Armonie Brass Ensemble, presso Teatro Silvio.

