Le feste fanno felici i commercianti | Centro storico pieno e tanto lavoro

Durante le festività, il centro storico si anima grazie ai mercatini e agli eventi organizzati, portando maggiore afflusso e attività commerciale. Le iniziative natalizie contribuiscono a creare un clima vivace, con ristoranti e locali frequentemente pieni, anche nelle sere di Capodanno. Un periodo che, oltre a portare gioia, sostiene l’economia locale, favorendo il commercio e la presenza dei cittadini nel cuore della città.

"Con i mercatini la città si riempie sempre. Le festività con eventi organizzati vivacizzano molto il centro storico: i ristoranti, la notte di Capodanno, erano tutti pieni". È il bilancio tracciato dai commercianti del centro storico, nei giorni in cui si conclude il programma delle iniziative per le festività natalizie. Gli operatori che hanno le loro attività nel cuore della città sembrano concordi sul fatto che lavorativamente il periodo è stato "davvero buono". Secondo Aldo Zeppilli, titolare del Caffè Centrale (oltre che del ristorante Centrale Eat e degli alberghi Le Dimore e I Mecenati), "incide molto il meteo.

