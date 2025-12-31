Preoccupato per la mia famiglia ma non mi lascio intimidire parla il sindaco di Calamonaci dopo le nuove minacce di morte

Il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, ha annunciato di aver ricevuto una nuova lettera minatoria, il quarto episodio negli ultimi anni. Nonostante le minacce, Spinelli ha dichiarato di non lasciarsi intimidire, continuando a svolgere le sue funzioni pubbliche. La situazione evidenzia le difficoltà e le minacce che alcuni amministratori locali devono affrontare nel loro ruolo di rappresentanti della comunità.

