Pitti Immagine Filati 98 103 aziende e le tendenze per la primavera e l’estate

Pitti Immagine Filati 98 si svolgerà presso la Fortezza da Basso di Firenze dal 21 al 23 gennaio 2026. L’evento riunisce 103 aziende del settore, offrendo una panoramica sulle tendenze di filati e maglieria per la primavera e l’estate. Un appuntamento importante per professionisti e aziende che desiderano aggiornarsi sulle novità e le innovazioni del settore.

Pitti Immagine Filati, salone di riferimento a livello internazionale per il mondo dei filati e della maglieria, torna alla Fortezza da Basso di Firenze dal 21 al 23 gennaio 2026. In scena le collezioni delle più importanti filature italiane e internazionali, le tendenze del domani raccontate nel nuovo Spazio Ricerca e le proposte delle sezioni speciali KnitClub, CustomEasy e Institutional Area. L’edizione numero 98 presenta tutte le tendenze filati per la primaveraestate 2027, con 103 aziende protagoniste che portano in fiera le nuove collezioni. Il salone si inserisce nel quadro del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il supporto ai saloni moda Pitti Immagine 2026.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tendenze moda Primavera-estate 2026Le tendenze moda per la primavera-estate 2026 si distinguono per la semplicità e il contrasto.

Il distretto tessile alla prova fiere. Milano Unica e Pitti Filati, primi test contro la crisiIl distretto tessile di Prato si prepara alle prime grandi sfide del 2026, partecipando alle principali fiere di settore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pitti Filati, al via la 98^ edizione con un nutrito gruppo di imprese pratesi; Firenze, alla Fortezza da Basso torna Pitti Filati; Feel the contest 2026- Master edition all’insegna del colore e della creatività.

A Pitti Filati le collezioni Primavera/Estate 2027 di 103 aziende - Al via il 21 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze l'edizione 98 di Pitti Filati, in programma fino a venerdì 23 gennaio con le collezioni di filati per la Primavera/Estate 2027 ideate dalle 103 a ... ansa.it

Pitti Bimbo 102 e Pitti Filati 98 ai blocchi di partenza - Tutto pronto per la grande novità dei saloni invernali 2026 di Pitti Immagine: la sovrapposizione in Fortezza da Basso degli appuntamenti dedicati al kidswear (21 e 22 gennaio) e ai filati (21-23 genn ... it.fashionnetwork.com

Pitti Immagine Uomo 109 ha aperto a Firenze la stagione dei grandi appuntamenti internazionali della moda maschile: compratori esteri al gran completo, confermati i numeri dello scorso gennaio con interessanti novità https://bit.ly/bilanciopittiuomogen26 - facebook.com facebook

Pitti Immagine Uomo 109 ha aperto a Firenze la stagione dei grandi appuntamenti internazionali della moda maschile: compratori esteri al gran completo, confermati i numeri dello scorso gennaio con interessanti novità bit.ly/bilanciopittiu… x.com