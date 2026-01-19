il distretto tessile alla prova fiere milano unica e pitti filati primi test contro la crisi

Il distretto tessile di Prato si prepara alle prime grandi sfide del 2026, partecipando alle principali fiere di settore. Milano Unica e Pitti Filati rappresentano momenti chiave per testare la ripresa e rafforzare la posizione del comparto. Questi eventi, che si svolgeranno rispettivamente a Rho Fiera e Firenze, offriranno un’occasione importante per presentare le nuove collezioni e confrontarsi con il mercato internazionale.

Prato, 19 gennaio 2026 – Siamo ai primi due importanti ‘test’ del 2026. Il distretto, martedì e mercoledì, sarà grande protagonista nelle due fiere fondamentali del tessile: Milano Unica (da domani al 22 gennaio a Rho Fiera con le collezioni primavera-estate 2027) e Pitti Filati, a Firenze da mercoledì a venerdì, dove la presentazione delle collezioni di filati e maglieria per la stagione primavera-estate 2027 si terrà in contemporanea a Pitti Bimbo 102. Le due fiere si tengono quest’anno eccezionalmente la stessa settimana. Milano Unica infatti, ha anticipato le date della sua edizione invernale a gennaio (anziché a febbraio) per evitare concomitanze con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Distretto tessile di Carpi ritorna a Milano Unica, fiera internazionale dedicata ai tessuti e agli accessori di alta gamma. Da martedì a giovedì, Carpi Fashion System sarà presente con un desk istituzionale, offrendo un’occasione di incontro e confronto nel settore dell’abbigliamento di qualità. Un momento importante per consolidare la presenza e le relazioni del distretto nel mercato internazionale.

Fiere e città, un’osmosi. La sfida è esportare il brand Pitti-Firenze

In un contesto globale in rapido mutamento, le fiere e le città si intersecano in un rapporto dinamico e in evoluzione. La sfida è mantenere e rafforzare il brand Pitti Firenze, adattandosi alle nuove condizioni del commercio internazionale. In un mercato caratterizzato da incertezze e trasformazioni, è essenziale riconsiderare modelli e strategie per garantire continuità e crescita nel settore fieristico.

