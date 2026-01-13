Pitti Uomo 2026 | l’edizione numero 109 accende Firenze Funaro | Volano di sviluppo su cui investire
Pitti Uomo 2026, alla sua 109ª edizione, si svolge a Firenze, riunendo oltre 750 brand che presentano le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027. L'evento si distingue per spazi espositivi innovativi e un’esperienza di visita coinvolgente, consolidando il ruolo di Pitti come piattaforma di riferimento nel settore della moda maschile. Funaro sottolinea l’importanza di questa edizione come volano di sviluppo e investimento nel comparto.
Sono oltre 750 i brandi che presentano le collezioni AutunnoInverno 2026-2027 all'interno di sezioni e spazi espositivi che garantiscono un'esperienza di visita sempre nuova e coinvolgente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Bentornato Pitti Uomo, edizione 109! La Toscana sarà sempre in prima linea per dare impulso e sostenere un sistema di valori, aziende e maestranze che rende la nostra regione protagonista della moda mondiale.
