Pitti Uomo 2026 | l’edizione numero 109 accende Firenze Funaro | Volano di sviluppo su cui investire

Da firenzepost.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pitti Uomo 2026, alla sua 109ª edizione, si svolge a Firenze, riunendo oltre 750 brand che presentano le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027. L'evento si distingue per spazi espositivi innovativi e un’esperienza di visita coinvolgente, consolidando il ruolo di Pitti come piattaforma di riferimento nel settore della moda maschile. Funaro sottolinea l’importanza di questa edizione come volano di sviluppo e investimento nel comparto.

Sono oltre 750 i brandi che presentano le collezioni AutunnoInverno 2026-2027 all'interno di sezioni e spazi espositivi che garantiscono un'esperienza di visita sempre nuova e coinvolgente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pitti uomo 2026 l8217edizione numero 109 accende firenze funaro volano di sviluppo su cui investire

© Firenzepost.it - Pitti Uomo 2026: l’edizione numero 109 accende Firenze. Funaro: “Volano di sviluppo su cui investire”

Leggi anche: Pitti Uomo, Firenze pronta all’edizione 109. Parola d’ordine: movimento

Leggi anche: Pitti Uomo edizione 109: Firenze e la moda, finestra sul mondo. Via agli eventi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

pitti uomo 2026 l8217edizioneModa, Pitti Uomo 2026 al via da oggi a Firenze: cosa sapere - Al via martedì 13 gennaio l'edizione numero 109 dell'evento dedicato alle collezioni maschili per l' Autunno/Inverno 2026- tg24.sky.it

pitti uomo 2026 l8217edizioneSale il sipario sulla moda uomo: prima tappa Pitti a Firenze - Special guest in passerella, lo stilista israeliano Hed Mayner e i giapponesi Soshiotsuki e Shinyakozuka ... panorama.it

pitti uomo 2026 l8217edizionePitti Uomo: Firenze 13-16 gennaio 2026 - Napoleone: "A Firenze la comunità dei buyer più influenti della moda e del lifestyle uomo" ... nove.firenze.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.