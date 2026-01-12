Pitti Uomo Firenze pronta all’edizione 109 Parola d’ordine | movimento

Firenze si prepara ad accogliere l’edizione 109 di Pitti Immagine Uomo, in programma dal 13 al 16 gennaio presso la Fortezza da Basso. L’evento si conferma come un punto di riferimento nel settore della moda maschile, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento su tendenze e innovazioni. La manifestazione si svolge in un contesto che invita al movimento e alla scoperta di nuove proposte, mantenendo la sua tradizione di eccellenza e stile.

Firenze, 12 gennaio 2026 – L'edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo si svolge da martedì 13 a venerdì 16 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze. Il salone, che da sempre rappresenta la vetrina internazionale più prestigiosa per il menswear, si presenta all'appuntamento invernale con una serie di novità che fotografano l'evolversi del settore e dello stile, i movimenti dei mercati emergenti e i nuovi desideri dei consumatori. Sono 750 i brand che presenteranno le collezioni autunnoinverno 2026-2027 all'interno di sezioni e spazi espositivi che garantiscono un'esperienza di visita sempre nuova e coinvolgente.

