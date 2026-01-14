Parco delle Acacie di Pietralata durante gli scavi emerge un luogo dedicato al culto di Ercole

Durante gli scavi nel Parco delle Acacie di Pietralata, avviati nell’estate 2022 dalla Soprintendenza di Roma, sono stati rinvenuti elementi architettonici di rilievo, tra cui due vasche monumentali e un sacello di probabile dedicazione religiosa. L’area di circa quattro ettari rivela testimonianze di un luogo di culto dedicato a Ercole, offrendo nuovi spunti sul patrimonio storico e archeologico della zona.

