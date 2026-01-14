Scoperte archeologiche a Pietralata in uno scavo per costruire palazzi | vasche tombe e un tempietto
Durante uno scavo per la costruzione di nuovi edifici a Pietralata, sono stati rinvenuti diversi reperti archeologici, tra cui vasche, tombe e un piccolo tempietto. La Soprintendenza Speciale di Roma ha avviato approfondimenti per documentare e tutelare questi ritrovamenti. Per conoscere i dettagli e le future iniziative, si invita a proseguire la lettura.
La Soprintendenza Speciale di Roma spiega i ritrovamenti fatti nel sito archeologico di Pietralata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Paduli, nuove scoperte archeologiche sulla Via Appia Traiana a Forum Novum
Leggi anche: Nuove scoperte archeologiche a Tell Muhammad durante la campagna scavi dell'Università di Catania
Un luogo di culto di Ercole, vasche e tombe: la scoperta a Pietralata - Fabrizio Santi, responsabile scientifico dello scavo ha raccontato alla stampa le scoperte avvenute nell'area di scavo, che è quella del parco delle Acacie 2 ... dire.it
Roma, lungo via Pietralata ritrovate tombe, vasche e un sacello - Est, nell'area del Parco delle Acacie 2, lungo via Pietralata, ... stream24.ilsole24ore.com
Archeologia, a Pietralata scoperte due vasche monumentali, un sacello e 2 tombe di età repubblicana: il culto di Ercole e la «potente gens della zona» - Il rinvenimento durante gli scavi di archeologia preventiva condotti dalla Soprintendenza Speciale di Roma nel parco delle Acacie, lungo via di Pietralata. roma.corriere.it
Necropoli di via Santa Croce a Trento inserita tra le scoperte archeologiche dell’anno TRENTO - La necropoli di via Santa Croce, scoperta durante lavori di restauro di un edificio storico e portata alla luce dall’Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.