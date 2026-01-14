Scoperte archeologiche a Pietralata in uno scavo per costruire palazzi | vasche tombe e un tempietto

Durante uno scavo per la costruzione di nuovi edifici a Pietralata, sono stati rinvenuti diversi reperti archeologici, tra cui vasche, tombe e un piccolo tempietto. La Soprintendenza Speciale di Roma ha avviato approfondimenti per documentare e tutelare questi ritrovamenti. Per conoscere i dettagli e le future iniziative, si invita a proseguire la lettura.

La Soprintendenza Speciale di Roma spiega i ritrovamenti fatti nel sito archeologico di Pietralata.

