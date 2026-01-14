Scoperte archeologiche a Pietralata in uno scavo per costruire palazzi | vasche tombe e un tempietto

Durante uno scavo per la costruzione di nuovi edifici a Pietralata, sono stati rinvenuti diversi reperti archeologici, tra cui vasche, tombe e un piccolo tempietto. La Soprintendenza Speciale di Roma ha avviato approfondimenti per documentare e tutelare questi ritrovamenti. Per conoscere i dettagli e le future iniziative, si invita a proseguire la lettura.

Roma, lungo via Pietralata ritrovate tombe, vasche e un sacello - Est, nell'area del Parco delle Acacie 2, lungo via Pietralata, ... stream24.ilsole24ore.com

Archeologia, a Pietralata scoperte due vasche monumentali, un sacello e 2 tombe di età repubblicana: il culto di Ercole e la «potente gens della zona» - Il rinvenimento durante gli scavi di archeologia preventiva condotti dalla Soprintendenza Speciale di Roma nel parco delle Acacie, lungo via di Pietralata. roma.corriere.it

Necropoli di via Santa Croce a Trento inserita tra le scoperte archeologiche dell’anno TRENTO - La necropoli di via Santa Croce, scoperta durante lavori di restauro di un edificio storico e portata alla luce dall’Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.