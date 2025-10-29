Il Mercantico torna ma nel piazzale della stazione Porta Nuova | due mesi di sperimentazione poi il bando

Il Mercantico in via dei Bastioni non c’è più, ma per i prossimi due mesi e cioè novembre e dicembre, lo storico mercatino dell’antiquariato sarà ancora operativo grazie alla decisione dell'amministrazione di avviare una sperimentazione nel piazzale antistante la stazione di Porta Nuova.Il giorno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it