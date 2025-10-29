Ufficio postale chiuso per due mesi | Disagi temporanei ma vantaggi a lungo termine

Brindisireport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Poste Italiane in riferimento alle recenti polemiche sollevate dai cittadini riguardo i disagi che si prospettano a causa della chiusura temporanea dell'ufficio postale di Latiano e il trasferimento dei servizi presso la sede di Mesagne. La società spiega le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ufficio postale chiuso dueLongiano, ufficio postale chiuso per due mesi - Poste di Longiano da qualche giorno sotto i ferri. Come scrive corrierecesenate.it

Ufficio postale chiuso due mesi le attività trasferite a Broni - Dopo la sospensione del cantiere nel mese di agosto, a causa della mancata fornitura del materiale, ora il ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Lavori all’ufficio postale di Funo. Sportello chiuso per due mesi - La clientela potrà rivolgersi agli altri uffici vicini o allo sportello di Argelato capoluogo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ufficio Postale Chiuso Due