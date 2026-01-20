Piantedosi non alimentare in Italia la psicosi di un Far West immaginario

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che, sebbene la questione sicurezza sia presente in Italia, attualmente non si può parlare di emergenza. Questa posizione è stata espressa al termine del vertice convocato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, con l’obiettivo di affrontare i temi legati alla sicurezza senza alimentare allarmismi o percezioni di un scenario di caos.

