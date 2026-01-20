Piantedosi non alimentare in Italia la psicosi di un Far West immaginario

Da agi.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che, sebbene la questione sicurezza sia presente in Italia, attualmente non si può parlare di emergenza. Questa posizione è stata espressa al termine del vertice convocato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, con l’obiettivo di affrontare i temi legati alla sicurezza senza alimentare allarmismi o percezioni di un scenario di caos.

AGI - "In Italia esiste un  tema sicurezza  ma non c’è un' emergenza ". Lo dice all' AGI il ministro dell'Interno  Matteo Piantedosi, al termine del  vertice sulla sicurezza  convocato dalla premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi. In calo i reati più gravi . "L'andamento dei  delitti in Italia è in calo  (-3,5%), in particolare diminuiscono i  reati più gravi, come gli  omicidi  (-15%), tra cui quelli per  accoltellamento  (-6%), e i  femminicidi  (-18%). Inoltre, tra le  forze di polizia  è in corso la più rilevante  campagna di assunzioni  degli ultimi 30 anni. Stiamo coprendo il  turnover al 100%  mentre ci sono stati recenti governi che finanziavano solo il 70%", premette il titolare del Viminale. 🔗 Leggi su Agi.it

piantedosi non alimentare in italia la psicosi di un far west immaginario

© Agi.it - Piantedosi, non alimentare in Italia la psicosi di un Far West immaginario

Leggi anche: Lo spreco alimentare in Italia supera la media europea con 555 grammi pro capite a settimana: l’educazione alimentare a scuola può contrastare un fenomeno che costa 12,5 miliardi di euro all’anno

Leggi anche: La lettera che Schlein non scriverà (ma che l’Italia vorrebbe leggere). Discorso immaginario

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Poca sicurezza, troppi coltelli. Piantedosi costretto in difesa; Piantedosi, dl sicurezza entro gennaio. Le opposizioni: Governo fallimentare; La nuova stretta del governo su dissenso e immigrazione; Sicurezza, il Pd contesta Piantedosi: Piano irricevibile, solo una decina di nuovi agenti per Reggio.

Sicurezza: Piantedosi, no emergenza ma norme utili. Ok rapido - Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Sicurezza a scuola, Piantedosi: Provvedimento in Cdm entro fine mese, serve andare oltre la prevenzione lavorando su cultura ed educazione - Piantedosi annuncia il decreto sicurezza in Cdm a fine mese. Dopo La Spezia, il ministro invoca educazione e responsabilità oltre ai tradizionali controlli. orizzontescuola.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.