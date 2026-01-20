Piantedosi non alimentare in Italia la psicosi di un Far West immaginario
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che, sebbene la questione sicurezza sia presente in Italia, attualmente non si può parlare di emergenza. Questa posizione è stata espressa al termine del vertice convocato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, con l’obiettivo di affrontare i temi legati alla sicurezza senza alimentare allarmismi o percezioni di un scenario di caos.
AGI - "In Italia esiste un tema sicurezza ma non c’è un' emergenza ". Lo dice all' AGI il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine del vertice sulla sicurezza convocato dalla premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi. In calo i reati più gravi . "L'andamento dei delitti in Italia è in calo (-3,5%), in particolare diminuiscono i reati più gravi, come gli omicidi (-15%), tra cui quelli per accoltellamento (-6%), e i femminicidi (-18%). Inoltre, tra le forze di polizia è in corso la più rilevante campagna di assunzioni degli ultimi 30 anni. Stiamo coprendo il turnover al 100% mentre ci sono stati recenti governi che finanziavano solo il 70%", premette il titolare del Viminale. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Lo spreco alimentare in Italia supera la media europea con 555 grammi pro capite a settimana: l’educazione alimentare a scuola può contrastare un fenomeno che costa 12,5 miliardi di euro all’anno
Leggi anche: La lettera che Schlein non scriverà (ma che l’Italia vorrebbe leggere). Discorso immaginario
Argomenti discussi: Poca sicurezza, troppi coltelli. Piantedosi costretto in difesa; Piantedosi, dl sicurezza entro gennaio. Le opposizioni: Governo fallimentare; La nuova stretta del governo su dissenso e immigrazione; Sicurezza, il Pd contesta Piantedosi: Piano irricevibile, solo una decina di nuovi agenti per Reggio.
Sicurezza: Piantedosi, no emergenza ma norme utili. Ok rapido - Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Sicurezza a scuola, Piantedosi: Provvedimento in Cdm entro fine mese, serve andare oltre la prevenzione lavorando su cultura ed educazione - Piantedosi annuncia il decreto sicurezza in Cdm a fine mese. Dopo La Spezia, il ministro invoca educazione e responsabilità oltre ai tradizionali controlli. orizzontescuola.it
Maxi operazione dei Carabinieri a Reggio Calabria: smantellata un’organizzazione criminale radicata ad Arghillà, dedita in modo sistematico al furto di autovetture, successivamente smontate per alimentare un fiorente mercato di parti di ricambio o restituite ai x.com
Maxi operazione dei Carabinieri a Reggio Calabria: smantellata un’organizzazione criminale radicata ad Arghillà, dedita in modo sistematico al furto di autovetture, successivamente smontate per alimentare un fiorente mercato di parti di ricambio o restituite ai - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.