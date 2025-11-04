Cari italiani, non vi scrivo per invocarvi contro qualcuno, ma per convincervi che possiamo fare meglio di così. So che in questi anni la sinistra ha parlato più di valori che di numeri, più di fascismo che di pil, più di memoria che di futuro. Ma non c’è niente di più antifascista della crescita. Un paese che cresce è un paese libero, un paese che produce opportunità invece di rancore, fiducia invece di paura. E allora vorrei cominciare da qui: dall’economia, non come terreno tecnico per esperti, ma come linguaggio della dignità. L’Italia non è condannata a scegliere tra assistenzialismo e austerità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La lettera che Schlein non scriverà (ma che l'Italia vorrebbe leggere). Discorso immaginario