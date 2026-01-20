Phishing sulla prova di Medicina gli hacker hanno cercato di avere i quiz | Tentata truffa ai danni dei tecnici del Cineca

Recentemente, il Cineca ha denunciato tentativi di phishing rivolti ai tecnici coinvolti nella gestione dei quiz di Medicina, incarico affidato dal Miur. La denuncia, presentata alla Procura e alla polizia postale di Bologna, evidenzia due principali filoni di attacco, mirati a ottenere illegittimamente i quiz delle prove di ammissione. Questa situazione sottolinea l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza informatica in ambito educativo.

Sono due i filoni su cui si articola la denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito per conto del Miur i test di Medicina. Il prima ha a che fare – scrive il Resto del Carlino – con i ripetuto tentativi di carpire le domande degli esami del semestre aperto nei giorni precedenti alle prove. Il secondo filone riguarda invece la diffusione di presunte fake news da parte di alcuni studi legali in merito allo svolgimento e alla regolarità degli esami. In particolare, sui profili social di alcuni avvocati sarebbero comparsi, il 9 dicembre, quindi alla vigilia delle prove, screenshot contenenti domande ritenute non corrette.🔗 Leggi su Open.online

Semestre filtro Medicina, a Bologna s’indaga per tentata truffa: “Hacker hanno provato ad avere prima i quiz”La Procura di Bologna ha avviato un’indagine per tentata truffa dopo la denuncia del Cineca, che ha segnalato tentativi di accesso illecito ai quiz del semestre filtro di Medicina.

Test di Medicina per il semestre filtro: “Gli hacker hanno cercato di avere i quiz prima della prove”Nel corso del semestre filtro di Medicina a Bologna, sono stati segnalati ripetuti tentativi di accesso non autorizzato ai quiz prima delle prove ufficiali.

