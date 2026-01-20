Semestre filtro Medicina a Bologna s'indaga per tentata truffa | Hacker hanno provato ad avere prima i quiz

La Procura di Bologna ha avviato un’indagine per tentata truffa dopo la denuncia del Cineca, che ha segnalato tentativi di accesso illecito ai quiz del semestre filtro di Medicina. Secondo le ricostruzioni, hacker avrebbero cercato di ottenere anticipatamente le prove, ma i sistemi di sicurezza hanno impedito ogni accesso non autorizzato. L’inchiesta mira a chiarire i fatti e a tutelare l’integrità delle prove d’esame.

Test di Medicina per il semestre filtro: “Gli hacker hanno cercato di avere i quiz prima della prove”Nel corso del semestre filtro di Medicina a Bologna, sono stati segnalati ripetuti tentativi di accesso non autorizzato ai quiz prima delle prove ufficiali.

“Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar”: l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorsoIl Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test sostenuti a novembre e dicembre, secondo gli avvocati che hanno presentato ricorso.

