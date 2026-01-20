Test di Medicina per il semestre filtro | Gli hacker hanno cercato di avere i quiz prima della prove

Nel corso del semestre filtro di Medicina a Bologna, sono stati segnalati ripetuti tentativi di accesso non autorizzato ai quiz prima delle prove ufficiali. Gli hacker avrebbero cercato di ottenere le domande in anticipo, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle procedure d’esame e sulla tutela dell’integrità delle prove. La situazione è attualmente sotto monitoraggio e le autorità competenti stanno valutando le misure necessarie per garantire la regolarità delle prossime sessioni.

Bologna, 20 gennaio 2025 – Ripetuti tentativi di carpire le domande degli esami del semestre aperto di Medicina nei giorni precedenti alle prove. Diffusione di fake news e allarmismo da parte di alcuni studi legali in merito agli stessi esami e alla loro regolarità. Sono questi i due filoni su cui si articola la denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito per conto del Miur gli ormai famosi test che tante polemiche hanno suscitato nelle settimane scorse. Dopo la segnalazione del Cineca, la Procura ha aperto un fascicolo e incaricato la postale di eseguire le indagini con cui si cercherà di individuare gli autori degli eventuali reati.

T... - Testbusters - Test Medicina, Odontoiatria e Veterinaria facebook

#Test di #medicina. Pubblicata la graduatoria degli ammessi dopo il semestre filtro: oltre 22mila gli idonei (25mila con Veterinaria ed Odontoiatria), ma i posti a disposizione sono solo 17mila; 5mila gli studenti che dovranno scegliere un corso affine. Francesc x.com

