Pesce fresco e sicuro in tavola per le feste di Natale | ecco come sceglierlo e conservarlo

Lecco, 24 dicembre 2025 – Cena della Vigilia, pranzo di Natale o veglione di Capodanno a base di pesce, ma sicuro e senza imbrogli. L'acquisto e il consumo consumo di pesce aumenta durante le feste. Accanto ai piatti tradizionali della cucina lombarda, sulle tavole trovano sempre più spazio preparazioni a base di prodotti ittici. I controlli. Gli ispettori di Ats Brianza, attraverso i veterinari e i funzionari del dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale, controllano sempre l'intera filiera di produzione, trasformazione e distribuzione del pesce fresco, per garantire ai consumatori sicurezza e qualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Controlli del pesce fresco a Bergamo. I veterinari hanno rilevato che i 988 kg di filetti di acciughe sottovuoto verificati, pur essendo stati regolarmente importati, erano conservati a temperatura ambiente anziché nella temperatura di refrigerazione tra 2 e 8°C, co - facebook.com facebook