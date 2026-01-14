Pesce fresco biologico e filiera corta | così le mense divengono virtuose

Le mense scolastiche italiane si distinguono per un’offerta di qualità, grazie all’utilizzo di pesce fresco, biologico e a filiera corta. Questa attenzione garantisce pasti più salutari e sostenibili, promuovendo una cultura alimentare consapevole anche tra i più giovani. La formazione del personale e i laboratori educativi completano un modello di servizio che mira a valorizzare il mangiar bene e rispettoso dell’ambiente.

A scuola come in un ristorante. Di qualità. Le mense scolastiche in Italia vantano oggi un servizio d'eccellenza grazie al giusto mix di materie prima d'alta fascia, formazione continua di chef e addette mensa, laboratori legati al mangiar sano e sostenibile. Così, rispetto al passato, è ormai diventata una consuetudine vedere a tavola piatti fumanti di pesce fresco, di prodotti biologici, Igp, Dop. Ma non solo, perché la Vivenda Spa, aderente al Consorzio La Cascina, propone ai propri giovani commensali ricette cucinate con ingredienti a filiera corta, Km 0 ed equo-solidali. Prodotti, questi ultimi, che provengono da Paesi in via di sviluppo dove ai lavoratori non vengono sempre garantiti diritti e salari adeguati: il commercio equo e solidale – di banane o cioccolato, per esempio – combatte lo sfruttamento, garantendo che i prodotti vengano venduti a un prezzo giusto per il produttore e i suoi dipendenti.

