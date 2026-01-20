perfetto imperfetto il nuovo disco di marco masini

Il 6 marzo sarà disponibile il nuovo album di Marco Masini, intitolato “Perfetto imperfetto”, in formato CD e successivamente in vinile il 24 aprile. Pubblicato da Momy Records, Concerto Music e BMG, il disco rappresenta l’ultima produzione dell’artista toscano, offrendo ai fan nuove composizioni e riflessioni sulla vita e le emozioni.

ph Luca Brunetti FIRENZE – Il 6 marzo esce in cd e il 24 aprile in vinile “Perfetto imperfetto” (Momy Records, Concerto Music BMG), il nuovo disco di Marco Masini. L’album è prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e composto da 12 brani. Da oggi, lunedì 19 gennaio, “Perfetto imperfetto” è disponibile in pre-order. Venerdì 23 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “E poi ti ho visto cadere”, brano che anticipa il progetto. “E poi ti ho visto cadere”, scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, tramite il testo e le scelte di arrangiamento racconta, con un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico, il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

