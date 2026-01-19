Perfetto imperfetto è il nuovo progetto discografico di Marco Masini, anticipato dal singolo E poi ti ho visto cadere. Il 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile Perfetto imperfetto ( Momy Records, Concerto Music BMG ), il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e composto da 12 brani. Da oggi, lunedì 19 gennaio, l’album è disponibile in pre-order. Venerdì 23 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali E poi ti ho visto cadere, brano che anticipa il progetto discografico, brano scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, tramite il testo e le scelte di arrangiamento racconta, con un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico, il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Marco Masini annuncia l’album Perfetto imperfetto, da oggi in pre-order

Mobrici annuncia l’album Supernova, da oggi in pre-order

Mobrici annuncia l’uscita del suo nuovo album, intitolato Supernova, disponibile in pre-order da oggi. L’album, prodotto da Maciste Dischi, Epic e Sony Music Italia, sarà pubblicato ufficialmente venerdì 30 gennaio e rappresenta un nuovo passo nel percorso musicale dell’artista. Dopo il successo del singolo Astri, Supernova propone nuove atmosfere e sonorità, offrendo ai fan un’ulteriore testimonianza del suo stile.

Leggi anche: Gemitaiz annuncia il nuovo album Elsewhere, da oggi in pre-order

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Marco Masini annuncia "Palasport 2026", 5 date evento: c'è anche Napoli - Il 2026 per Marco Masini si preannuncia intenso e all’insegna di appuntamenti speciali da condividere insieme al suo pubblico con 5 DATE EVENTO NEI PALASPORT: chiuderà il tour il 14 novembre al ... ilmattino.it

Marco Masini Greatest Hits Full Album - The best of Marco Masini - Marco Masini Mix

Il ricordo più bello che hai pensando alle canzoni di Marco Masini Scrivicelo nei commenti . . . . . . . . . . . #musicaitaliana #music #marcomasini_fanpage #marcomasinifanclub #marcomasiniofficialfanclub #marcomasiniofficial #masini #marcomasini facebook