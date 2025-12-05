Un nuovo riconoscimento impreziosisce la carriera di Marco Masini: il cantautore fiorentino ha ricevuto il Disco d’Oro per “T’innamorerai”, uno dei suoi brani più iconici e amati, pubblicato nel 1993 e scritto insieme a Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati. A consegnare il premio è stato Giuseppe Fisicaro, CEO e fondatore di Digital Noises, società di publishing e consulenza artistica specializzata in strategie digitali per il mondo musicale. Un anno di anniversari e celebrazioni. Il 2025 è un anno particolarmente significativo per Marco Masini: ricorrono infatti i 35 anni dall’inizio della sua carriera artistica, un percorso costellato di successi, dischi storici e canzoni entrate nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Giuseppe Fisicaro consegna a Marco Masini il Disco d’Oro per “T’innamorerai”