Perché ancora non si chiudono le indagini su Andrea Sempio | cosa manca degli ultimi accertamenti su Garlasco

Le ragioni per cui le indagini su Andrea Sempio non sono ancora concluse riguardano alcuni elementi ancora da chiarire. La Procura sta aspettando risultati specifici degli ultimi accertamenti su Garlasco, necessari per definire le responsabilità e procedere con eventuali sviluppi giudiziari. La conclusione delle indagini dipende dalla disponibilità di queste verifiche, fondamentali per una decisione definitiva.

Cosa si sta aspettando per procedere con la fine delle indagini e con un eventuale processo ad Andrea Sempio? Ecco cosa manca alla Procura per chiudere i suoi accertamenti. Le recenti indagini sul caso Poggi a Garlasco riaccendono il dibattito sulla traccia genetica trovata sulle unghie di Chiara, risalente al 2014. Cosa succederà nell'udienza di domani su Garlasco e perché è così importante per Andrea Sempio. Domani 18 dicembre si terrà a Pavia l'udienza sull'indagine riguardante Andrea Sempio, con la presentazione dei risultati dell'incidente probatorio da parte della perita Denise Albani.

