Perché questo è un problema Garlasco si complica la situazione su indagini e Sempio

Le nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi stanno riportando in primo piano uno dei punti più controversi del caso: la traccia genetica individuata sulle unghie della giovane durante la perizia del 2014. Dopo il riaprirsi del fascicolo nel 2024, e la diffusione degli elementi emersi nel marzo 2025, l'attenzione si è concentrata sul possibile coinvolgimento di Andrea Sempio, oggi indagato per omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. La domanda che accompagna l'inchiesta è se gli elementi raccolti in questo nuovo ciclo di accertamenti possano davvero sostenere una richiesta di rinvio a giudizio.