Cosa succederà nell’udienza di domani su Garlasco e perché è così importante per Andrea Sempio
Domani 18 dicembre si terrà a Pavia l'udienza sull'indagine riguardante Andrea Sempio, con la presentazione dei risultati dell'incidente probatorio da parte della perita Denise Albani. L'evento è di grande rilievo, poiché potrebbe influenzare significativamente l'esito del procedimento e il percorso giudiziario di Sempio.
Domani 18 dicembre in Tribunale a Pavia la perita super partes Denise Albani illustrerà punto per punto i suoi risultati dell'incidente probatorio nell'ambito della indagini su Andrea Sempio. Ecco cosa potrà accadere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cosa succederà nell’udienza di domani su Garlasco e perché è così importante per Andrea Sempio
Leggi anche: Garlasco, cosa succederà nella nuova udienza di oggi e perché verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio
Frodi e ritardi sul Superbonus 110%: cosa può succedere ai condòmini - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.