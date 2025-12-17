Cosa succederà nell’udienza di domani su Garlasco e perché è così importante per Andrea Sempio

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani 18 dicembre si terrà a Pavia l'udienza sull'indagine riguardante Andrea Sempio, con la presentazione dei risultati dell'incidente probatorio da parte della perita Denise Albani. L'evento è di grande rilievo, poiché potrebbe influenzare significativamente l'esito del procedimento e il percorso giudiziario di Sempio.

Immagine generica

Domani 18 dicembre in Tribunale a Pavia la perita super partes Denise Albani illustrerà punto per punto i suoi risultati dell'incidente probatorio nell'ambito della indagini su Andrea Sempio. Ecco cosa potrà accadere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cosa succederà nell’udienza di domani su Garlasco e perché è così importante per Andrea Sempio

Leggi anche: Garlasco, cosa succederà nella nuova udienza di oggi e perché verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.