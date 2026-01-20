per valentino la bellezza era il rosso

Valentino, celebre stilista italiano, ha reso il rosso il suo colore distintivo, simbolo di eleganza e passione. Il suo marchio, riconosciuto in tutto il mondo, rappresenta un’icona della moda italiana. Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni, ha lasciato un’eredità duratura, facendo del rosso un elemento essenziale delle sue creazioni e dell’immaginario della moda internazionale.

Il rosso Valentino è il marchio di fabbrica del compianto stilista, che si è spento lo scorso 19 gennaio all’età di 93 anni. Come tutti i grandi stilisti, di lui resta un’ eredità potente, dominata da uno dei colori più discorsivi del mondo della moda e dell’arte. Il suo rosso era infatti simbolo di potenza ed eleganza, dove la bellezza permetteva alle donne di esprimersi appieno e, nonostante lui da anni non fosse più il direttore creativo della sua stessa maison, è rimasta impressa nella storia della moda la sua passione e devozione a questo colore. Il Rosso Valentino sarà per sempre il simbolo della bellezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella moda il rosso era di ValentinoNel mondo della moda, il rosso di Valentino ha lasciato un’impronta indelebile.

“Com’è nato il Rosso-Valentino e la miscela segreta”. Valentino, tutto sul colore iconico dello stilistaIl Rosso-Valentino nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, diventando il colore distintivo dello stilista Valentino.

