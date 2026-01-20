Com’è nato il Rosso-Valentino e la miscela segreta Valentino tutto sul colore iconico dello stilista

Il Rosso-Valentino nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, diventando il colore distintivo dello stilista Valentino. Questa tonalità, simbolo di eleganza e passione, si è consolidata nel tempo grazie a una miscela segreta che ne garantisce l’unicità. Valentino, icona della moda, ha trasformato il colore rosso in un linguaggio di stile riconoscibile nel mondo, lasciando un’impronta indelebile nell’universo fashion.

Il mondo della moda saluta l'ultimo vero re di un'epoca irripetibile, ma ciò che resta non è il silenzio di un trono vuoto. È un'eredità luminosa, capace di continuare a imporsi con la stessa forza di sempre. In un panorama dominato da personalità fortissime come Giorgio Armani, interprete di un rigore moderno e senza fronzoli, e Gianni Versace, simbolo di una sensualità audace e barocca, Valentino Garavani ha scelto una strada diversa. Quella del sogno, della bellezza assoluta, dell'eleganza che non ha bisogno di spiegazioni. Il couturier di Voghera ha costruito il suo impero senza mai inseguire le mode del momento, ma imponendo una visione personale, quasi aristocratica, dell'alta moda. Rosso Valentino, un colore diventato iconico Il rosso Valentino è un colore che ha lasciato un'impronta significativa nel mondo della moda. Valentino, 10 curiosità sullo stilista. L'iconico rosso, l'amore per i carlini, l'abito per la pace, il cameo nel film cult Valentino Garavani, celebre stilista italiano, ci ha lasciato il 19 gennaio 2026 all'età di 93 anni. "Il rosso è vita, passione, amore, è il rimedio contro la tristezza. Penso che una donna vestita di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta immagine dell'eroina." Valentino Valentino Garavani, nato l'11 maggio 1932 a Voghera

