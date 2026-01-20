Nella moda il rosso era di Valentino

Nel mondo della moda, il rosso di Valentino ha lasciato un’impronta indelebile. Tale colore, così strettamente associato al marchio, divenne un simbolo riconoscibile e distintivo. Una particolare tonalità di questa sfumatura prese il nome del designer, testimonianza della sua influenza e del legame profondo con questa tonalità.

In ogni sfilata di Valentino Garavani, lo stilista morto lunedì a 93 anni e noto semplicemente con il nome Valentino, c'era almeno un abito rosso. Il primo in assoluto era in tulle, senza spalline, lungo fino al ginocchio e con delle rose voluminose sulla gonna. Si chiamava "Fiesta" e fu presentato in passerella nel 1959. Dopo quello ce ne furono di lunghi, corti, con bustino, drappeggiati, aderenti, scollati, con lo strascico. L'ultima sfilata disegnata da Valentino Garavani, nel 2008, fu chiusa da una lunga sequenza di modelle che indossavano abiti rossi tutti uguali: con le spalline asimmetriche e lunghi fino ai piedi.

La storia del rosso Valentino: così è nato il colore che ha cambiato per sempre la moda - È un rimedio assoluto per la tristezza e una luce nell'oscurità.

