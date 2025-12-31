geolier collabora con 50 cent per phantom

Geolier e 50 Cent uniscono le forze nel nuovo singolo “Phantom”, segnando un importante passo nella scena rap italiana e internazionale. Questa collaborazione rappresenta un momento significativo per gli artisti e per il genere, offrendo un esempio di come le culture musicali possano convergere. “Phantom” è ora disponibile, confermando l’interesse crescente verso le collaborazioni tra artisti di diversa provenienza e stile.

NAPOLI – Il nuovo anno si apre con uno degli eventi più significativi per la scena rap italiana e internazionale: è uscito “Phantom”, il nuovo singolo di Geolier realizzato insieme a 50 Cent, una collaborazione che fino a poco tempo fa sembrava impensabile e che oggi diventa realtà. L’incontro tra l’artista napoletano e una delle figure più iconiche dell’hip hop mondiale non rappresenta soltanto un feat di prestigio, ma il punto di arrivo di un percorso artistico costruito con ambizione, visione e una costante voglia di superare i propri limiti. Per Geolier, “Phantom” è il coronamento di un sogno coltivato fin dagli esordi, quello di confrontarsi con uno dei miti che hanno contribuito a formare il suo immaginario musicale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

