Patto per il Nord | Accumulati ritardi di più di due anni e criticità per le ferrovie

Il Patto per il Nord evidenzia come, sotto l’attuale governo, le ferrovie italiane abbiano accumulato complessivamente oltre due anni di ritardi. Questa situazione evidenzia criticità e ritardi significativi nella gestione dei trasporti ferroviari, influenzando la qualità del servizio offerto ai pendolari e alle imprese. La questione richiede attenzione e interventi mirati per migliorare l’affidabilità e l’efficienza del sistema ferroviario nazionale.

«Sotto l'attuale ministero dei Trasporti – interviene nel dibattito Patto per il Nord - i treni italiani hanno accumulato più di due anni complessivi di ritardi reali. È un fatto: La ferrovia nazionale non funziona per il nord. I soldi per una mega opera come il ponte sullo Stretto si trovano in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Nel 2025, i treni ad Alta velocità di Trenitalia hanno accumulato complessivamente 676 giorni di ritardo, secondo il report di Europa Radicale.

Il Patto per il Nord scende in piazza a Milano contro il pedaggio della Milano-Meda.

"Anche Reggio Emilia, dopo Modena, Piacenza e altri comuni, si è finalmente allineata su una posizione chiara"

Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, Patto per il Nord critica i costi degli alloggi e i ritardi infrastrutturali

