Paladina-Sedrina il Patto per il Nord | Con le tasse raccolte in Val Brembana l’opera si pagherebbe in 3 anni
Il movimento politico denuncia lo stallo sulla Tangenziale Sud con un documento dai toni forti che pubblichiamo integralmente. La viabilità della Valle Brembana è al collasso e il “Patto per il Nord” chiama in causa direttamente Regione Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture. Al centro dell’intervento delle segreterie regionale e provinciale del partito c’è l’annosa questione del terzo tratto della Tangenziale Sud di Bergamo, la Paladina-Sedrina, un’opera attesa dal 2003 e oggi, a fine 2025, ancora priva di copertura finanziaria. I numeri dello stallo Il quadro tracciato da Patto per il Nord è allarmante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
