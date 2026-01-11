Con Salvini ministro dei Trasporti i treni hanno accumulato più di due anni di ritardi

Nel 2025, i treni ad Alta velocità di Trenitalia hanno accumulato complessivamente 676 giorni di ritardo, secondo il report di Europa Radicale. In particolare, durante il mandato di Salvini come ministro dei Trasporti, i ritardi dei treni sono aumentati, con più di due anni complessivi di collegamenti non puntuali. Questa situazione evidenzia le criticità del settore ferroviario in un periodo di cambiamenti e sfide infrastrutturali.

Secondo il report di Europa Radicale nel 2025 i treni ad Alta velocità di Trenitalia hanno totalizzato 676 giorni di ritardo, ovvero quasi due anni. Se a questa somma si aggiungono le ore accumulate negli anni precedenti, da quando si è insediato il governo Meloni, il conto supera ampiamente i 24 mesi di ritardo. Casu (Pd): "Guasti e ritardi continuano, ma Salvini nega la realtà".

