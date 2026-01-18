Pattinaggio artistico ormai definiti i convocati dell’Italia per le Olimpiadi Matteo Rizzo vince l’ultimo ballottaggio

Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di pattinaggio artistico, dopo un percorso ricco di impegno e competizione. Matteo Rizzo si aggiudica l’ultimo ballottaggio, assicurandosi un posto tra gli atleti italiani. Gli Europei di Sheffield hanno confermato la qualità e la determinazione della squadra, offrendo un risultato di rilievo in vista dei prossimi Giochi Olimpici.

L'Italia esce dagli Europei di pattinaggio artistico di Sheffield con un bilancio di assoluto prestigio e con un verdetto fondamentale in chiave olimpica. Per la quarta edizione consecutiva, la selezione azzurra ha conquistato almeno tre medaglie continentali, un risultato mai raggiunto prima nella storia del pattinaggio di figura italiano e che certifica la continuità ad altissimo livello del movimento. A impreziosire il bottino è stato il secondo posto nella danza di Charlène Guignard e Marco Fabbri, autentiche colonne della specialità. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno centrato il podio europeo per il quinto anno consecutivo, reagendo con autorità a una prima parte di stagione difficile e firmando le migliori prestazioni stagionali in tutti i segmenti di gara.

