Pattinaggio artistico Europei 2026 | i convocati dell’Italia Un dream team che può valere la storia
Una squadra iper competitiva per una delle stagioni più attese della storia della disciplina, almeno per quanto riguarda il nostro Paese. Sul sito ufficiale dell’International Skating Union sono stati pubblicati i nominativi dei partecipanti ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, competizione in scena a Sheffield (Regno Unito) dal 13 al 18 gennaio, dove si possono desumere anche i convocati per ciò che concerne il team azzurro. La spedizione si presenta infatti con un obiettivo tangibile, anche se non facile da raggiungere: conquistare una medaglia in tutte e quattro le specialità oltre che quanti più piazzamenti possibili nelle prime dieci posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
