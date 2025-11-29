La lotta contro lo spaccio | fermato dalla Municipale ‘l’ambulante’ della droga

Viareggio. 29 novembre 2025 – L’ambulante della droga è finito nella rete della Polizia Municipale grazie alla segnalazione di un cittadino. E dopo un’attenta indagine, per lo spacciatore, è scattato l’arresto. Tutto è iniziato il 10 novembre, quando un cittadino ha avvicinato gli agenti in servizio nella Pineta di Levante per segnalare la presenza sospetta di un furgone Nissan che, quasi quotidianamente, sostava in via Virgilio. L’uomo ha riferito che attorno al veicolo si verificavano frequenti e brevi incontri con diverse persone. E a partire da questa segnalazione, gli agenti hanno avviato un monitoraggio sistematico della zona, riscontrando la presenza costante del mezzo e documentando ripetuti contatti sospetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

