La lotta contro lo spaccio | fermato dalla Municipale ‘l’ambulante’ della droga
Viareggio. 29 novembre 2025 – L’ambulante della droga è finito nella rete della Polizia Municipale grazie alla segnalazione di un cittadino. E dopo un’attenta indagine, per lo spacciatore, è scattato l’arresto. Tutto è iniziato il 10 novembre, quando un cittadino ha avvicinato gli agenti in servizio nella Pineta di Levante per segnalare la presenza sospetta di un furgone Nissan che, quasi quotidianamente, sostava in via Virgilio. L’uomo ha riferito che attorno al veicolo si verificavano frequenti e brevi incontri con diverse persone. E a partire da questa segnalazione, gli agenti hanno avviato un monitoraggio sistematico della zona, riscontrando la presenza costante del mezzo e documentando ripetuti contatti sospetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
I Carabinieri hanno sventato una truffa dei “falsi brillanti” a Villa San Giovanni e arrestato un giovane per spaccio a Reggio Calabria, dimostrando il loro impegno costante nella lotta alla criminalità. ? Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/ - facebook.com Vai su Facebook
La lotta contro lo spaccio: fermato dalla Municipale ‘l’ambulante’ della droga - Con un furgoncino Nissan smerciava in tutta la città , anche davanti al liceo. Come scrive lanazione.it
Lotta al traffico di droga, arrestati 4 spacciatori - Arrestati 4 uomini di età compresa tra i 27 e i 46 anni, tutti già noti alle forze di polizia e ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... Da msn.com
Lotta allo spaccio in centro. Lancia la droga e scappa, in tasca mezzo chilo di ’erba’ - Lancia un pacchetto di erba contro gli agenti, che lo stavano controllando, per distrarli e darsi alla fuga. Come scrive ilrestodelcarlino.it