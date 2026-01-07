Turista aggredito minorenni con la droga e spaccio alle stazioni del Metromare il 2026 della Municipale inizia col botto

All’inizio del 2026, la Polizia Municipale di Riccione ha intensificato le attività di controllo nelle stazioni del Metromare, sequestrando 40 grammi di droga e intervenendo in casi di aggressioni e spaccio. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico nella città, affrontando con determinazione situazioni di disagio e illegalità.

