Turista aggredito minorenni con la droga e spaccio alle stazioni del Metromare il 2026 della Municipale inizia col botto

Da riminitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inizio del 2026, la Polizia Municipale di Riccione ha intensificato le attività di controllo nelle stazioni del Metromare, sequestrando 40 grammi di droga e intervenendo in casi di aggressioni e spaccio. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico nella città, affrontando con determinazione situazioni di disagio e illegalità.

Turista aggredito, minorenni con la droga e spaccio alle stazioni del Metromare, il 2026 della Municipale di Riccione è iniziato col botto permettendo agli agenti di sequestrare complessivamente 40 grammi di stupefacente. L'incremento delle pattuglie, durante le festività, ha permesso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli, il 2026 inizia col botto: Lazio battuta in scioltezza, primato torna ad un passo

Leggi anche: La lotta contro lo spaccio: fermato dalla Municipale ‘l’ambulante’ della droga

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.