Turista aggredito minorenni con la droga e spaccio alle stazioni del Metromare il 2026 della Municipale inizia col botto
All’inizio del 2026, la Polizia Municipale di Riccione ha intensificato le attività di controllo nelle stazioni del Metromare, sequestrando 40 grammi di droga e intervenendo in casi di aggressioni e spaccio. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico nella città, affrontando con determinazione situazioni di disagio e illegalità.
Turista aggredito, minorenni con la droga e spaccio alle stazioni del Metromare, il 2026 della Municipale di Riccione è iniziato col botto permettendo agli agenti di sequestrare complessivamente 40 grammi di stupefacente. L'incremento delle pattuglie, durante le festività, ha permesso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
