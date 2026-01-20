Parma tra le province più ricche ma il lavoro non basta più

Parma si conferma tra le province con i redditi medi più elevati dell’Emilia-Romagna, testimonianza di un’economia solida. Tuttavia, l’aumento dei costi e le sfide del mercato del lavoro stanno mettendo alla prova la stabilità economica dei cittadini. Un quadro che invita a riflettere sulle dinamiche attuali e sulle prospettive per il futuro della provincia.

Parma si conferma tra le province con i redditi medi più alti dell’Emilia-Romagna, ma questo primato non basta più a garantire sicurezza economica. Anche nel Parmense il lavoro perde potere d’acquisto e aumenta la distanza tra chi riesce a reggere l’aumento del costo della vita e chi resta indietro. È il quadro che emerge dal nuovo rapporto dell’Ires Emilia-Romagna su redditi, retribuzioni e disuguaglianze, presentato a Bologna. Nel 2023 il reddito medio imponibile regionale è cresciuto del 4,8%, ma meno dell’inflazione, che ha superato il 5,7%. Il risultato è una perdita secca di potere d’acquisto: negli ultimi tre anni i lavoratori dipendenti hanno visto ridursi il valore reale dei salari di circa il 7-8%.🔗 Leggi su Parmatoday.it

