A Cesenatico, istituzioni, sindacati e associazioni si sono uniti per promuovere pari opportunità e prevenire discriminazioni e violenze sul lavoro. Questa collaborazione mira a creare ambienti professionali più sicuri, rispettosi e inclusivi, rafforzando l’impegno condiviso per l’uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori.

Un nuovo passo avanti nella costruzione di ambienti di lavoro più equi, sicuri e rispettosi arriva dal territorio cesenate, dove istituzioni, sindacati e associazioni hanno scelto di unire le forze per contrastare la violenza di genere e promuovere l’uguaglianza nel mondo del lavoro. Presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena è stato, infatti, sottoscritto un Accordo di collaborazione sui temi delle pari opportunità e della prevenzione di ogni forma di discriminazione e violenza di genere in ambito lavorativo. L’intesa è promossa dalle Consigliere di Parità della Provincia di Forlì-Cesena, Sonia Alvisi (effettiva) e Novella Castori (supplente), insieme alla Provincia stessa ed è stata firmata dall’Unione Rubicone e Mare, dall’Unione Valle Savio e dalle organizzazioni sindacali territoriali Cgil Forlì-Cesena, Cisl Romagna e Uil Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pari opportunità. Stop a discriminazioni e violenze sul lavoro

Discriminazioni sul lavoro, 41 casi in un anno: istituzioni e sindacati firmano il "patto" a tutela delle donneNel corso di un anno sono stati registrati 41 casi di discriminazione sul lavoro, evidenziando le sfide ancora presenti per le donne, in particolare legate alla maternità.

L'ex consigliera Portolani: "Sulle Pari opportunità servono lavoro e progetti. E la sinistra non va oltre la retorica"Marinella Portolani, ex consigliera comunale e presidente della Commissione Pari opportunità, sottolinea l’importanza di azioni concrete e progetti costanti per avanzare nel campo delle pari opportunità.

