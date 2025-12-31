L' ex consigliera Portolani | Sulle Pari opportunità servono lavoro e progetti E la sinistra non va oltre la retorica
Marinella Portolani, ex consigliera comunale e presidente della Commissione Pari opportunità, sottolinea l’importanza di azioni concrete e progetti costanti per avanzare nel campo delle pari opportunità. Critica la retorica della sinistra, evidenziando come sette mesi di lavoro siano stati più efficaci di cinque anni di immobilismo. La sua riflessione invita a un impegno reale e continuo per promuovere l’uguaglianza, superando le semplici dichiarazioni di principio.
“Sette mesi di lavoro concreto a fronte di cinque anni di immobilismo”. È questo il bilancio tracciato da Marinella Portolani, ex consigliera comunale ed ex presidente della Commissione Pari opportunità nel primo mandato dell’amministrazione Zattini, che torna a intervenire sul tema per rimarcare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
