Atalanta l’obiettivo in Champions è un posto tra le prime otto per saltare i playoff

Bergamo, 27 novembre 2025 – Sogno ottavi di finale di Champions per l’Atalanta. Sogno realizzabile, realistico, alla portata dopo lo 0-3 di ieri sera a Francoforte, secondo successo esterno consecutivo dopo quello di tre settimane fa a Marsiglia. Due colpacci esterni che hanno cambiato le prospettive europee della Dea che adesso può puntare ai primi otto posti, l’obiettivo mancato di un nulla la scorsa stagione, con 15 punti, uno in meno dei 16 che qualificavano direttamente agli ottavi di finale, facendo saltare i playoff poi diventati una trappola fatale per i nerazzurri, battuti a sorpresa dal Bruges. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

