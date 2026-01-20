Un importante traguardo per la medicina italiana: all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo è stato eseguito con successo il primo trapianto combinato di due organi da un donatore vivente. Un padre ha donato a sua figlia di sette anni, affetta da grave malattia, i due organi necessari, rappresentando un passo significativo nel campo delle donazioni e dei trapianti in Italia.

LO STORICO INTERVENTO. All’ospedale orobico è stato realizzato con successo il primo trapianto combinato di due organi prelevati da un unico donatore vivente in Italia. L’intervento, durato 18 ore, ha visto un padre di 37 anni donare un rene e una porzione di fegato alla figlia di 7 anni, affetta da una rara malattia genetica che colpisce fegato e reni. Il prelievo e il trapianto, iniziati il 18 dicembre 2025 e conclusi nella notte successiva, hanno coinvolto due sale chirurgiche attigue con 6 chirurghi, 7 anestesisti e 20 figure infermieristiche. Grazie alla procedura, la bambina potrà evitare la dialisi e vivere una vita normale, riprendendo la scuola e le attività quotidiane senza cateteri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Padre dona due organi alla figlia di 7 anni malata: l’ospedale «Papa Giovanni» primo in Italia

Padre dona due organi alla figlia di 7 anni: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in ItaliaA Bergamo, il 20 gennaio 2026, si è realizzato il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia, grazie alla generosità di un padre che ha donato due organi alla figlia di sette anni.

Padre dona due organi alla figlia e le salva la vita: il primo doppio trapianto d’Italia all’ospedale di BergamoUn intervento straordinario si è svolto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove un padre ha donato un rene e una porzione di fegato alla figlia, contribuendo a salvarle la vita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Venerdì 27 febbraio Open Day del Percorso Nascita; Due storie che evidenziano l’importanza di donare gli organi; Dona 2 organi a figlia, primo trapianto combinato da vivente in Italia; Il padre dona il fegato donando nuova vita a un bambino uzbeko di un anno.

Padre dona due organi alla figlia e le salva la vita: il primo doppio trapianto d’Italia all’ospedale di BergamoDoppio trapianto di organi al Papa Giovanni di Bergamo. Un papà ha donato un rene e una porzione di fegato alla figlia e le ha salvato la vita ... fanpage.it

Bergamo, primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia: padre dona due organi alla figliaPer la prima volta in Italia è stato eseguito un trapianto combinato di due organi prelevati da un unico donatore vivente. Il trapianto è stato realizzato lo ... msn.com

Valois Hanedan | Fransa’y ekillendiren Aile - TARH BELGESEL

Bergamo, trapianto record: padre dona in vita rene e fegato alla figlia di 7 anni #bergamo #trapianto #reni - facebook.com facebook

Padre dona due organi alla figlia e le salva la vita: il primo doppio trapianto d’Italia all’ospedale di Bergamo x.com