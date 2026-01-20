Padre dona due organi alla figlia di 7 anni | a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia

A Bergamo, il 20 gennaio 2026, si è realizzato il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia, grazie alla generosità di un padre che ha donato due organi alla figlia di sette anni. Questo intervento rappresenta un importante progresso nel campo della medicina e della donazione, dimostrando come il sacrificio personale possa contribuire a salvare vite e migliorare la qualità di vita dei pazienti più giovani.

Bergamo, 20 gennaio 2026 – Quando il sacrificio e la generosità di un genitore si incontrano con l’eccellenza medica nascono storie eccezionali. Come quella di un papà serbo di 37 anni che ha donato, da vivo, due organi in simultanea (un rene e una porzione di fegato), alla figlioletta Sofija (nome di fantasia) di appena sette anni. Siamo a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Padre e figlia stanno bene e sono stati dimessi ieri, lunedì 19 gennaio 2026. La piccola resterà a Bergamo per i controlli per i prossimi mesi, ma potrà condurre una vita regolare. La malattia di Sofija e la decisione del papà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Da padre a figlia, due organi per continuare a vivere: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in ItaliaA Bergamo, per la prima volta in Italia, un donatore vivente ha effettuato un trapianto combinato di due organi, contribuendo a salvare due vite.

