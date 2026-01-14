Tornano le competizioni di Dama Frysk | 60 atleti si sfidano per il mondiale

Da brindisireport.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano le competizioni di Dama Frysk a Mesagne, con 60 atleti pronti a sfidarsi nel campionato italiano. L'evento si svolgerà nel prossimo fine settimana, offrendo un'occasione per apprezzare la tradizione di questa disciplina strategica. La manifestazione rappresenta un momento importante per la cultura locale e per gli appassionati di giochi di tavolo, unendo passato e presente in un contesto di competizione e passione.

MESAGNE - Il fascino millenario della strategia incontra la storia della Terra di Puglia. Nel prossimo fine settimana, la città di Mesagne ospiterà l'ottavo campionato italiano di Dama Frysk. L'appuntamento, previsto per domenica 18 gennaio, vedrà la partecipazione di 60 atleti provenienti da. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Ripartono le competizioni nel Brindisino: a San Donaci il torneo regionale di Dama Frysk

Leggi anche: Tennis. Si sfidano i migliori otto atleti paralimpici italiani. Ad Albinea tre giorni con l’"Omac Cup»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.