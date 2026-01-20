Valentino, figura iconica nel mondo della moda, aveva una profonda sensibilità verso la bellezza e la femminilità. Filippo Cavalli, che ha lavorato con lui per quattro anni, ricorda un uomo guidato da un'innata propensione per il bello, capace di percepire e interpretare le sfumature più autentiche dell'eleganza femminile. La sua passione e il suo occhio attento hanno lasciato un segno duraturo nel panorama della moda internazionale.

IL RICORDO. Filippo Cavalli, manager bergamasco, ha lavorato per la maison 4 anni. «Un uomo ossessionato dalla bellezza, la sua era una naturale propensione per il bello. Era un uomo assolutamente devoto alla causa del lavoro». Per quattro anni, dopo essersi occupato delle licenze e delle partnership della maison Zegna, ha diretto Red Valentino, la linea più giovane e contemporanea della casa di moda romana, che ha gestito a livello mondiale dal 2014 al 2017. Filippo Cavalli, manager bergamasco, ricorda molto bene gli anni da Valentino: «Ero al contempo direttore delle licenze della Valentino Prima Linea: il brand in quegli anni era già sotto il controllo di una holding finanziaria del Qatar, ma il maestro era comunque presente nello stile, nella storia della celebre maison fondata con Giancarlo Giammetti nel 1957. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Ossessionato dal bello, Valentino sapeva leggere la femminilità»

Ai, la scimpanzé geniale è morta a 49 anni: sapeva leggere, contare e disegnareAi, la scimpanzé che aveva dimostrato capacità di leggere, contare e disegnare, è deceduta a Kyoto all’età di 49 anni.

Leggi anche: Dal guardaroba maschile al femminile, i capi e gli accessori iconici che ridefiniscono l’eleganza quotidiana. tra rigore sartoriale e femminilità moderna

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

«Ossessionato dal bello, Valentino sapeva leggere la femminilità».

«Ossessionato dal bello, Valentino sapeva leggere la femminilità» - FIlippo Cavalli, manager bergamasco, ha lavorato per la maison 4 anni. ecodibergamo.it