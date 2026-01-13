Ai la scimpanzé geniale è morta a 49 anni | sapeva leggere contare e disegnare

Ai, la scimpanzé che aveva dimostrato capacità di leggere, contare e disegnare, è deceduta a Kyoto all’età di 49 anni. La sua vita ha contribuito a approfondire la comprensione delle capacità cognitive delle scimmie e a stimolare studi sul loro rapporto con l’uomo. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel campo della ricerca comportamentale e animale.

Si è spenta a Kyoto all'età di 49 anni Ai, la scimpanzé che per decenni ha affascinato il mondo della scienza grazie a capacità cognitive straordinarie. Arrivata nel 1977 al Centro per le origini evolutive del comportamento umano dell' Università di Kyoto, proveniente dalla foresta della Guinea, Ai non era una scimmia qualsiasi. I ricercatori, colpiti dalla sua rapidità nell'apprendere numeri e parole, decisero di darle un nome che in giapponese significava "amore", e da quel momento la sua vita si intrecciò con quella della ricerca scientifica e della cultura popolare. Nel corso della sua vita, Ai ha dimostrato capacità impressionanti: ha imparato a contare fino a 11, a comprendere il significato di circa 100 parole, e ha partecipato a test cognitivi condotti in parallelo con bambini delle elementari.

