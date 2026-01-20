Ospedale di Viterbo all' avanguardia primi interventi con il robot chirurgico

L’ospedale Santa Rosa di Viterbo ha recentemente eseguito con successo i primi interventi di chirurgia robotica, confermando il suo impegno nell’innovazione tecnologica e miglioramento delle cure. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la crescita delle competenze e l’offerta di servizi più avanzati alla comunità locale, rafforzando il ruolo dell’ospedale come struttura all’avanguardia nel settore sanitario.

L'ospedale Santa Rosa di Viterbo all'avanguardia. Primi interventi, nei giorni scorsi, di chirurgia robotica. “Sono stati eseguiti con successo”, riporta la Asl che sottolinea che si tratta di “un passaggio significativo per l'innovazione tecnologica e clinico-assistenziale” dell'azienda sanitaria. La prima seduta operatoria ha riguardato la disciplina di Urologia e ha visto l'esecuzione di due interventi complessi: una prostatectomia radicale in ambito oncologico e una pieloplastica in ambito funzionale. “Due procedure diverse - spiega la Asl - ma accomunate dall'elevato livello di precisione richiesto e dalla necessità di una visione anatomica estremamente dettagliata, in particolare per la preservazione delle strutture nobili”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Primi tre interventi in Italia con il nuovo robot Da Vinci “tattile”: ecco come funzionaIn Italia sono stati eseguiti i primi tre interventi con il nuovo robot Da Vinci “tattile” all'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

