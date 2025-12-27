Nuovo robot chirurgico Interventi meno invasivi al San Giuseppe | Precisione ed efficacia

EMPOLI La chirurgia robotica mininvasiva dell’ Asl Toscana centro si rafforza con l’arrivo di una nuova strumentazione di ultima generazione: il nuovo robot chirurgico dell’azienda sarà collocato all’ ospedale San Giuseppe di Empoli. La dotazione è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. La chirurgia robotica rappresenta oggi uno standard assistenziale in numerose patologie, nelle quali ha dimostrato una significativa efficacia in termini di precisione, riduzione dell’invasività e migliori risultati clinici sia immediati sia a lungo termine. In questa prospettiva, il dipartimento delle specialistiche chirurgiche dell’Asl Toscana centro ha avviato da anni un percorso di sviluppo di modelli assistenziali, competenze professionali e percorsi clinici dedicati, grazie anche alla storica collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, per lungo tempo unico centro dotato di tecnologia robotica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

