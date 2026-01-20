Grave carenza di sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli l'appello | Venite a donare

L'ospedale Cardarelli di Napoli segnala una grave carenza di sangue. Daniela Graziano, responsabile temporaneo della Medicina trasfusionale, invita la popolazione a donare, sottolineando l'importanza di contribuire per garantire le necessità dei pazienti. La donazione di sangue è un gesto semplice e fondamentale per sostenere il reparto e assicurare cure adeguate a chi ne ha bisogno.

