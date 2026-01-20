Grave carenza di sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli l'appello | Venite a donare

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale Cardarelli di Napoli segnala una grave carenza di sangue. Daniela Graziano, responsabile temporaneo della Medicina trasfusionale, invita la popolazione a donare, sottolineando l'importanza di contribuire per garantire le necessità dei pazienti. La donazione di sangue è un gesto semplice e fondamentale per sostenere il reparto e assicurare cure adeguate a chi ne ha bisogno.

L'appello lanciato in tv da Daniela Graziano, responsabile pro tempore della Medicina trasfusionale dell'ospedale: "Venite a donare, ne abbiamo bisogno".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Grave carenza di sangue all’ospedale Moscati di Avellino: appello a donareL’ospedale Moscati di Avellino segnala una significativa carenza di scorte di sangue.

Leggi anche: “All’Ospedale Cardarelli tendopoli, 24 panchine divelte e rifiuti”: protesta di ammalati e residenti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Grave carenza di sangue all’ospedale Moscati di Avellino: appello a donare; Grave carenza di sangue al Moscati, appello alla donazione; Azienda Moscati :Grave carenza di sangue, situazione critica. Appello alla donazione; Grave carenza di sangue, appello alla donazione dal Moscati di Avellino.

grave carenza di sangueGrave carenza di sangue all’ospedale Cardarelli di Napoli, l’appello: Venite a donare - L'appello lanciato in tv da Daniela Graziano, responsabile pro tempore della Medicina trasfusionale dell'ospedale: Venite a donare, ne abbiamo bisogno ... fanpage.it

grave carenza di sangueGrave carenza di sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli - Allarme per una grave carenza di sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli. A lanciarlo Daniela Graziano, responsabile pro tempore della Medicina trasfusionale dell'ospedale Cardarelli di Napoli. (ANSA ... ansa.it

pronto soccorso ospedale Cardarelli Napoli...

Video pronto soccorso ospedale Cardarelli Napoli...

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.