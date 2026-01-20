Oria in lutto per Eva | Sei stata un pilastro fondamentale per l' intera comunità

Oria piange la perdita di Eva, figura stimata e molto amata dalla comunità. Originaria del luogo, Eva è stata un punto di riferimento per molti, e la sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore. L’incidente avvenuto ieri sera sulla strada per Francavilla Fontana ha profondamente colpito l’intera cittadina, che si stringe nel cordoglio. La memoria di Eva resterà sempre viva nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata.

ORIA – Oria è in lutto per il grave incidente che si è verificato ieri sera (lunedì 19 gennaio) sulla strada per Francavilla Fontana. La 76enne Eva Patisso era stimata e ben voluta da tutti. L'anziana è stata travolta dopo essere scesa dall'auto a bordo della quale viaggiava, rimasta in panne.

