Carmignano presidente Avis scompare a 54 anni | il lutto di un' intera comunità
Se n'è andato improvvisamente nella notte fra giovedì e venerdì, a soli 54 anni. Carmignano è in lutto: Gianluca Perri, presidente della sezione locale dell'Avis, non c'è più. Per una scomparsa improvvisa, che ha lasciato incredula e addolorata un'intera comunità. “Con immenso dispiacere e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
