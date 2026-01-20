Sono state recentemente concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara. Il nuovo consiglio, guidato dal presidente Massimiliano Lencioni, presiederà l’ente per i prossimi quattro anni, garantendo continuità e stabilità nell’ambito professionale locale.

Si sono concluse nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara, che guiderà l’ente per il prossimo quadriennio. Massimiliano Lencioni (nella foto) è stato eletto presidente e resterà in carica per i prossimi quattro anni, affiancato da un consiglio rinnovato e rappresentativo, chiamato a proseguire il lavoro svolto e affrontare le nuove sfide della professione. Il nuovo consiglio dell’Ordine, che si insedierà dopo il 22 febbraio, è composto da Arianna Menconi, Davide Benedini, Maria Gemma Ceccarelli, Elena Battistini, Emmanuele Zavattaro, Nicola Cencetti, Roberto Menchinelli, Luca Ginesi, con Massimiliano Lencioni Presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ordine commercialisti: Massimiliano Lencioni presidente provinciale

Elezioni Ordine Commercialisti Taranto. Vizzarro riconfermato PresidenteSono terminate le elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto.

Ferrara nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di AvellinoCarmine Ferrara è stato nominato nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ordine commercialisti Massa-Carrara: Lencioni presidente, rinnovato il consiglio - «Il giorno 16 gennaio 2026, in un momento di grande rilevanza per la comunità professionale del territ ... msn.com